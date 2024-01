Opozícia iniciuje mimoriadny výbor k prípadu riaditeľa TANAP-u

Bratislava 12. januára (TASR) - Opozícia iniciuje mimoriadny Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k prípadu riaditeľa Tatranského národného parku (TANAP) Petra Olexu. TASR o tom informovala poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) s tým, že naň pozývajú štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu.



Víta, že Olexa vyvodil zodpovednosť za svoje činy z minulosti a odstúpil. Problémom však podľa Stohlovej zostáva zaangažovanie štátneho tajomníka v celom prípade, keďže ten poveril Olexu vedením TANAP-u. "Kuffa s Olexom bývajú v Spišskom Bystrom, obaja sú tiež poľovníkmi. Považujem za veľmi nepravdepodobné, že by štátny tajomník o usvedčení z pytliactva svojho suseda nevedel. Práve táto otázka bude predmetom mimoriadneho výboru," vysvetlila poslankyňa.



Ak by sa preukázalo, že štátny tajomník o tejto skutočnosti vedel a napriek tomu poveril Olexu riadením národného parku, vyviesť zodpovednosť by mal aj Kuffa, tvrdí Stohlová. Taktiež je podľa nej relevantná aj otázka transparentnosti výberových konaní.



Riaditeľ Správy TANAP-u odstúpil vo štvrtok z funkcie po medializácii toho, že bol právoplatne odsúdený za pytliactvo chráneného vlka dravého.