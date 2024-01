Opozícia kritizuje kompetenčný zákon,Malatinec navrhol posun účinnosti

Bratislava 12. januára (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR opäť kritizujú novelu kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Návrh hovorí aj o zriadení nového ministerstva cestovného ruchu a športu. To malo pôvodne vzniknúť od nového roka 2024.



Poslanec Roman Malatinec (Hlas-SD) počas diskusie predložil pozmeňujúci návrh. Posunúť by sa ním mala účinnosť novelizácie kompetenčného zákona na 1. februára. Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu by tak malo vzniknúť od februára tohto roka.



Tomáš Valášek (PS) poznamenal, že veto prezidentky a jej výhrady nemohli byť pre koalíciu prekvapením. Pripomenul, že ide o podobné výčitky, aké k novele smerovala odborná verejnosť aj opozícia počas predošlej diskusie v parlamente. Zopakoval, že takéto závažné zmeny by mali prechádzať štandardným pripomienkovým konaním.



Valášek opakovane upozornil na riziká pri zmenách udeľovania licencií pri vývoze a dovoze zbraní. Hovorí o deformovaní obranného trhu. Poukázal na potrebu posudzovať rôzne aspekty aj z hľadiska bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, aby zbrane zo Slovenska neskončili napríklad v rukách teroristov.



Šéfka klubu KDH Martina Holečková súhlasí s potrebou rozvoja športu. Lepšie by však podľa nej bolo, keby vláda pripravila koncepciu rozvoja športu, jasne by definovala spôsob dosiahnutia podpory. Podčiarkla, že KDH sa stotožňuje s výhradami prezidentky a s tým, že Slovenská informačná služba (SIS) by nemala byť definovaná ako ústredný orgán štátnej správy. Hnutie nesúhlasí ani s úpravou menovania vedenia SIS a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Apeluje aj na zachovanie nezávislosti úradu.



Holečková kritizovala i zmeny pri voľbe a odvolávaní riaditeľov Štatistického úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Nie sú dané zákonné dôvody na ich odvolanie, tak sa vláda snaží takýmto nehoráznym spôsobom vysporiadať s nominantami, ktorí im nie sú naklonení, respektíve potrebuje tieto posty obsadiť ľuďmi, ktorí sú im blízki," povedala.