Opozícia kritizuje neotvorenie schôdzí aj situáciu v koalícii

Bratislava 19. februára (TASR) - Opozícia kritizuje neotvorenie schôdzí k návrhom na odvolanie ministrov kultúry a životného prostredia Martiny Šimkovičovej a Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS). Kriticky sa vyjadruje aj k aktuálnej situácii v koalícii. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov v parlamente, kde sa v stredu pre uznášanianeschopnosť poslancov neotvorili schôdze k odvolávaniu Šimkovičovej a Tarabu.



"Je škoda pre aj slovenskú verejnosť, že tu dnes nemohol byť minister Taraba, aby obhájil seba a svoje kroky, kvôli ktorým sme ho navrhovali odvolať z funkcie ministra životného prostredia. Bohužiaľ, koaliční poslanci ani minister napriek tomu, že hovoril, že sa teší na diskusiu, neprišli," skonštatoval líder hnutia PS Michal Šimečka. Poukázal na to, že návrhy na odvolanie ministrov sa presunuli na riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 25. marca. "Tá však nevieme, kedy bude a či bude, lebo koalícia sa stále nerozhodla, či má väčšinu alebo nemá väčšinu," podotkol. Kritizoval aktuálnu situáciu v koalícii. Hovoril o hádaní sa o "flekoch". Jediným riešením sú podľa neho predčasné parlamentné voľby.



Situáciu s neotvorením schôdze namietal aj poslanec František Mikloško (KDH). Otvoril aj otázku úpravy rokovacieho poriadku. "Ja si myslím, že pokiaľ nebude v rokovacom poriadku, že ak nejaká časť poslancov dá návrh na odvolanie, že sa musí rokovať, tak sa to mení na takú frašku a nemá to význam. Politický zápas potom treba presunúť na tlačovky a podobne, lebo toto už je také nedôstojné," povedal.



Situáciu v koalícii, ktorá aktuálne rokuje o riešení problémov, kritizovali aj poslanci z klubu Slovensko, KÚ, Za ľudí. "Ultimátum malo vypršať v pondelok (17. 2.), dnes máme stredu, čiže stále sa ten kalendár posúva. Ešte stále zrejme pokračuje licitovanie, kto komu čo ponúkne, akým spôsobom si kúpia tých tzv. rebelov, ktorí žiadnymi rebelmi nie sú, lebo hlasovali za všetky veľké svinstvá tejto vládnej koalície v parlamente. Čiže je to len bohapustý turecký bazár. Rozdajú sa 'fleky' a bude po kríze," skonštatoval poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).