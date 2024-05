Opozícia tvrdí, že Dolinková nepredkladá zmeny v štandardnom procese

Bratislava 7. mája (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR tvrdia, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) pri novelách v parlamente obchádza štandardný legislatívny proces. Kritizujú, že dôležité zmeny prechádzajú bez diskusie a cez tzv. prílepky. Pripomenuli to aj v diskusii o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá cez zmeny vo výboroch prináša viaceré nové návrhy vrátane úpravy zavádzania optimalizácie siete nemocníc.



Oskar Dvořák (PS) pripomenul, že pri optimalizácii siete nemocníc bol súčasťou prípravy tejto reformy. Ak ministerka kritizuje reformu, očakával by od nej, že príde s vypracovaným návrhom a využije riadny proces prípravy.



Poslanec František Majerský (KDH) kritizoval, že zákon s takým výrazným dosahom prechádza skráteným legislatívnym konaním a s prílepkami. Ako poznamenal, legislatíva sa schvaľuje rýchlo a bez odbornej diskusie. Pýta sa napríklad, aký dosah bude mať zákon na urgentné príjmy alebo záchrannú zdravotnú službu.



Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) reagoval, že reforma nemocníc je kontinuálny proces. Zmena, ktorá prichádza v skrátenom konaní, má podľa neho umožniť to, aby nemocnice vedeli vykazovať zdravotnú starostlivosť. Očakáva, že na jeseň bude predložená veľká novela optimalizácie siete nemocníc.



Zmeny vo vládnej novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odobrili v utorok členovia zdravotníckeho výboru. Z návrhu vyplýva, že ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti sa od júla majú skrátiť z 22.00 h do 20.00 h. Nová legislatíva má tiež upraviť ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách. Pacientom majú byť k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 18.00 h.