Opozícia má naďalej pochybnosti o kompetencii P. Gašpara viesť SIS

Bratislava 11. marca (TASR) - Opozícia má naďalej pochybnosti o kompetencii Pavla Gašpara viesť Slovenskú informačnú službu (SIS). Mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS v pondelok nebolo uznášaniaschopné. Podľa jej šéfky Márie Kolíkovej (SaS) neprišiel žiaden koaličný poslanec. Od Gašpara nedostala opozícia podľa svojich slov uspokojivé odpovede. Zuzana Števulová (PS) si myslí, že podozrenia o reálnom obchádzaní prezidentky Zuzany Čaputovej nezostali vyvrátené.



"To, že dnes vedie Pavol Gašpar SIS, jednoznačne považujem za rozporné, či už zo zákona alebo s ústavou," povedala novinárom Kolíková, ktorá vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal. "Ak prinajmenšom sú pochybnosti, že ju vedie osoba, ktorá nebola určená na základe zákona alebo v súlade so zákonom, tak už toto je nedôveryhodné a potom nedôveryhodné je samozrejme aj to, ako sa táto osoba vôbec stala námestníkom, príslušníkom SIS," povedala. Členovia výboru podľa nej nedostali odpovede na to, či prebehol štandardný proces aj pri udeľovaní bezpečnostnej previerky Gašparovi.



Na výbore podľa Kolíkovej diskutovali o tom, ako si vykladať aj vládou schválenú zmenu štatútu SIS. "Zmena štatútu v zásade rieši otázku pre prípad, že je návrh na vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a rieši ten časový priestor do rozhodnutia prezidenta či prezidentky," priblížila poslankyňa. Je podľa nej potrebné, aby sa odtajnila zmena štatútu. Nevidí v nej nič, čo by mohlo ohroziť záujmy SR, ak by sa zverejnila.



Kolíková je presvedčená, že Gašpar je na poste nezákonne. Ak by prezidentka odmietla jeho nomináciu, podľa Kolíkovej "je zrejmé, že aj priestor pre ďalšie fungovanie Pavla Gašpara je na konci".



Podľa Števulovej tiež na výbore riešili, či je poverenie Gašpara viesť SIS silnejšie ako poverenie námestníka riaditeľa SIS Tomáša Rulíška, ktorý od augusta minulého roka vykonával právomoci šéfa SIS. "Spôsob, akým vláda pristúpila k zmene dočasného vedenia SIS, môže byť právne sporný, preto sme podali podnet na Generálnu prokuratúru, aby preskúmala, či doplnenie štatútu je v súlade so zákonom," uviedla.



SIS minulý týždeň informovala, že Gašpar sa stal námestníkom riaditeľa a vo funkcii získal kompetencie riaditeľa tajnej služby. Za riaditeľa SIS ho navrhla vláda ešte vo februári. Prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že zvažuje prenechanie menovania nového riaditeľa na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu SIS. Opozícia žiada SIS o odtajnenie zmeny štatútu. Chce tiež, aby aj Generálna prokuratúra SR preverila zákonnosť zmien.