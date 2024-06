Opozícia odmieta zmeny v zákone o NIHO, návrh považuje za škodlivý

Bratislava 12. júna (TASR) - Opozícia odmieta zmeny týkajúce sa Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), ktoré vyplývajú z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotných poisťovniach. Zástupcovia opozície hovoria o "pokútnom" predložení návrhu, o rozklade nezávislej inštitúcie a účelovosti zmien v prospech farmafiriem. Kritizujú aj spôsob predloženia zmien na poslednú chvíľu formou tzv. "prílepku" k zákonu, s ktorým zmeny obsahovo nesúvisia. Apelovali na jeho stiahnutie.



Poslanec za PS Oskar Dvořák zdôraznil, že inštitút má dôležitú úlohu a stará sa, aby sme vedeli ako krajina s obmedzeným rozpočtom čo najvýhodnejšie nakupovať drahé lieky pre našich pacientov. "Po novom bude môcť vláda odvolať riaditeľa tohto úradu bez dôvodu a dosadiť si svojho nominanta - napríklad aj priamo z farmafirmy, s priamym konfliktom záujmov. Aj spôsob, akým sa tento zákon dostal do parlamentu, vzbudzuje vážne obavy," uviedol. Zdá sa podľa neho, že kritériá pre budúceho riaditeľa zákon upravuje tak, aby sa ním mohol stať konkrétny človek. Zmeny podľa neho vysielajú signál odborníkom, že sa im neoplatí pracovať pre štát. Apeloval na vládu, aby zmeny robila štandardným procesom.



Tomáš Szalay (SaS) nevidí problém v tom, aby mohol byť riaditeľom aj niekto, kto predtým pôsobil v súkromnej zdravotnej poisťovni, nielen v štátnej. Novelizácia však podľa neho ide proti nezávislosti NIHO. Poukázal na ustanovenie, aby mohol minister zdravotníctva odvolať riaditeľa inštitútu aj bez udania dôvodu. "Toto nie je dobrý návrh. (...) Je to škodlivá vec, slovenské zdravotníctvo to oľutuje," uviedol. Podotkol, že zmeny neavizovala koalícia ani vo výbore, kde mohli diskutovať. "Toto považujem za nehoráznosť a drzosť," vyhlásil s tým, že takto si novú politickú kultúru nepredstavoval.



"Je veľmi nešťastné, že vládna koalícia účelovo mení zákon, aby pozbavila Michala Staňáka funkcie riaditeľa NIHO, a z nezávislého úradu chce spraviť úrad podriadený ministerke. Som pobúrený, že vláda si neváži kvalitných ľudí s výsledkami v prospech Slovenska," uviedol Marek Krajčí (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) s tým, že NIHO má byť zo zákona nezávislý od politiky a vplyvov priemyslu zdravotníckych technológií. Vládnej koalícii sa to podľa Krajčiho nepáči, preto prišla pokútnym spôsobom s účelovými zmenami. Hovorí o likvidácii nezávislého úradu.







František Majerský (KDH) rovnako kritizoval postup vládnej koalície. "Miesto toho, aby hľadali riešenia na pomoc ľuďom, riešia miesta pre svojich straníkov. Takýmto tempom nebude žiaden odborník chcieť pracovať pre štát a ako krajina sa nikam neposunieme," uviedol a upozornil na riziko zmien pri odvolávaní riaditeľa inštitúcie.