Opozícia spochybňuje dôvody odvolávania členov súdnej rady

Bratislava 30. apríla (TASR) - Opozičné poslankyne Mária Kolíková (SaS) a Lucia Plaváková (PS) spochybnili dôvody na odvolanie dvoch členov Súdnej rady SR Jána Mazáka a Andreja Majerníka. Koaličný poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) reagoval, že odvolávanie je v súlade so zákonom, pričom dôvod fakticky ani nie je potrebný. Uviedli to v utorkovej rozprave v pléne Národnej rady (NR) SR.



Kolíková hovorí o očierňovaní ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Poukázala na to, že návrh mohol byť odôvodnený iba stratou dôvery. "Aj pri tejto skúsenosti, ktorú teraz mám, sa pýtam, ako vlastne nastaviť tú právnu úpravu na Slovensku pre členov súdnej rady, aby obstáli v takomto teste zlomyseľnosti," podotkla.



Plaváková považuje dôvody na odvolanie za mimoriadne absurdné. Na rokovaní ústavnoprávneho výboru sa podľa nej jasne preukázalo, že nie sú založené na realite. "Navrhovateľ sa prosto rozhodol, že ich odvolá, napísal nejaké dôvody, ktoré neobstoja len preto, aby mohol hovoriť, že sa neodvolávajú títo dvaja členovia súdnej rady bezdôvodne, svojvoľne a zlomyseľne," dodala poslankyňa Zuzana Števulová (PS).



Gašpar si myslí, že Mazák a Majerník si ako členovia súdnej rady neplnili svoje úlohy tak, ako predpokladá zákon. Nesúhlasí, že dôvody odvolania boli na výbore vyvrátené. Zároveň podotkol, že dôvody na odvolanie nemuseli byť vôbec uvedené. "Zákonná úprava pri postupe, ako odvolávať člena súdnej rady, hovorí, že to môže byť v ktorejkoľvek časti funkčného obdobia a fakticky bez dôvodu," pripomenul.