Opozícia žiada mimoriadny výbor k novému policajnému prezidentovi

Bratislava 15. novembra (TASR) - Opoziční poslanci žiadajú zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zaoberať sa má predstavením nového dočasne povereného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka. Okrem neho chcú prizvať aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Od nástupu novej vlády ide už o druhého prezidenta Policajného zboru, ktorý namiesto verejného vypočutia a následného vymenovania bol len dočasne poverený," zdôvodnil Grendel. Ako doplnil, hoci pri dočasnom poverení nie je povinnosť verejného vypočutia pred výborom, poslanci chcú poznať víziu dočasného policajného prezidenta a nechcú čakať na jeho predstavenie týždne až mesiace.



Opoziční poslanci podali návrh do podateľne Národnej rady SR v stredu. Výbor by mal byť zvolaný do siedmich dní.



Minister vnútra v stredu dočasne poveril funkciou prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. Ten vystriedal doterajšieho povereného šéfa polície Rastislava Polakoviča, ktorý vo funkcii pôsobil od konca októbra, po odvolaní policajného prezidenta Štefana Hamrana.