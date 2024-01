Opoziční poslanci súhlasia s Čaputovej kritikou kompetenčného zákona

Bratislava 12. januára (TASR) - Opoziční poslanci Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Mária Kolíková (SaS) sa stotožňujú s výhradami prezidentky Zuzany Čaputovej k novele kompetenčného zákona. V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR upozornili, že spôsob menovania a odvolania predsedov Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa nemá meniť.



"Poslanci hnutia Slovensko sa stotožňujú s výhradami prezidentky a budú hlasovať v súlade s jej návrhom," vyhlásil Grendel. Koalícii odkázal, že opozícia už vopred tvrdila, že neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie o kompetenčnom zákone, a mali rátať s vetom prezidentky.



Časť výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu menovania a odvolania predsedov ŠÚ SR a ÚDZS. Zákonodarca sa podľa prezidentky nevyrovnal s požiadavkou ústavy, podľa ktorej vyšších štátnych funkcionárov menuje prezident a štátnych funkcionárov vymenúva vláda.



Poslankyňa Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko) upozornila, že vládna koalícia bude chcieť vymeniť šéfov týchto inštitúcií, keď sa im "znepáči" nejaké ich rozhodnutie či štatistika. "Tento stav znamená, že predsedovia oboch štátnych úradov by sa stali fakticky za výkon svojej funkcie politicky zodpovední vláde," skonštatovala. Tvrdí, že je to v priamom rozpore s konceptom nezávislosti týchto úradov, ktoré nesmú podliehať vplyvu orgánov verejnej moci.



Kolíková poukázala na to, že koalícia chce zásadne meniť vysokých funkcionárov a dôvody, pre ktoré je možné ich odvolať. Súhlasí aj s výhradou prezidentky, ktorá namieta zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví medzi ústredné orgány štátnej správy. Problém má najmä so zaradením SIS medzi ústredné orgány štátnej správy. Kritizuje, že k zmene nebola riadna diskusia. "Je úplne jasné, že pri takomto prístupe nie je možné, aby SIS splnila všetky zákonné povinnosti, ktoré má mať ako ústredný orgán štátnej správy," dodala.