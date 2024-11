Riaditeľ SIS predložil na výbore informácie o politickom extrémizme

Bratislava 4. novembra (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na neverejnom zasadnutí Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS v pondelok informoval poslancov o stave politického extrémizmu na Slovensku. Opozícia informácie označila za jednostranné a zamerané na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Opoziční poslanci po rokovaní vyhlásili, že za schválené uznesenie nehlasovali. Predsedajúci výboru Peter Šuca (Smer-SD) uviedol, že poslanci sa dozvedeli potrebné informácie.



"Dozvedeli sme sa informácie, ktoré sme sa mali dozvedieť, ktoré sme sa mohli dozvedieť," uviedol Šuca po rokovaní výboru s tým, že poslanci sa rozprávali o politickom extrémizme vo všeobecnosti.



Riaditeľ SIS vyhlásil, že spoločnosť je polarizovaná a situácii neprospievajú politici ani médiá. Informácie, ktoré poslancom poskytol, podľa neho poukázali aj na májový atentát na Fica v Handlovej. Ako Gašpar uviedol, súčasťou poskytnutých informácií bolo aj vyhodnotenie bezpečnostných rizík.



Opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) označila rokovanie výboru za veľmi neštandardné. Vyhlásila, že SIS sa stáva nástrojom politického boja proti opozícii. "Ja sa neviem stotožniť s tým, že toto bola informácia o politickom extrémizme, pretože bola to zjavne informácia, ktorá sa týkala v podstate len udalosti atentátu na premiéra," vyhlásila Kolíková. Podľa jej mienky je predložená informácia plná politickej ideológie vládnucich strán a nemá znaky objektívneho vyhodnotenia skutkového stavu. Poslankyňa podľa svojich slov chcela zaviazať SIS uznesením, aby služba predložila objektívne informácie. Dodala, že to jej nebolo umožnené a jej návrhy na hlasovaní výboru neboli schválené.



Kolíková sa obáva, že predložená informácia bude zneužitá na politické účely. Podobné vyhlásenia na adresu prezentovanej informácie mal aj opozičný poslanec Martin Dubéci (PS). "Jedna z výhrad bola to, že tá správa bola zameraná najmä na kritické hlasy voči vláde. Pán riaditeľ mal na to rôzne vysvetlenia, s ktorými sme sa nestotožnili," uviedol Dubéci. Aj podľa neho bola správa zameraná na jednu udalosť a z toho vyplývajúce skutočnosti. Dubéci dodal, že neutrálny spravodajský produkt si predstavuje inak.