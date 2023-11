P. Pellegrini odmieta prejavy spochybňujúce členstvo SR v EÚ

Bratislava 8. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) odmieta prejavy spochybňujúce členstvo SR v Európskej únii. V súvislosti s budúcoročným výročím vstupu Slovenska do Únie chce občanom vysvetľovať benefity plynúce z členstva v nej. Uviedol to po stretnutí s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimírom Šuchom, kde deklaroval záujem Slovenska rozvíjať dobré a vzájomne výhodné vzťahy s Európskou komisiou.



"Odmietam akékoľvek prejavy, ktoré by spochybnili naše členstvo v EÚ, tobôž, keď si budúci rok budeme pripomínať už 20. výročie nášho vstupu," zdôraznil Pellegrini. Skonštatoval, že 85 percent verejných financií sa realizuje práve prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov a Plánu obnovy. "Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá profituje od svojho vzniku výrazne z toho, že patrí do jednotného spoločného európskeho trhu," dodal.



Vedúcemu zastúpenia mal vyjadriť jasný postoj, že zahraničná politika krajiny sa meniť nebude, že SR chce byť naďalej aktívnym suverénnym členom Únie a hovoriť o jej ďalšom vývoji a rozširovaní.



Šucha postoj Pellegriniho víta. "Členstvo v EÚ prináša Slovensku výhody v mnohých oblastiach, či už ide o bezpečnosť, energetiku, hospodársky rast či sociálnu oblasť," povedal po stretnutí. Ovplyvňuje podľa neho tiež každodenný život Slovákov a upevňuje medzinárodné a bezpečnostné postavenie krajiny.