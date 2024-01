Pellegrini vyhlási voľbu sudcov Ústavného súdu SR zrejme budúci týždeň

Bratislava 8. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyhlási voľbu sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR pravdepodobne budúci týždeň. Ešte predtým sa má stretnúť v Košiciach s predsedom ÚS Ivanom Fiačanom. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii.



"Chcel som s ním prejsť otázky aj potreby možno ďalších zmien na ÚS, nie je to len o jednom neobsadenom mieste. Samozrejme, nemám záujem brániť v obsadení tohto miesta, aby tak Ústavný súd SR bol v plnom počte," povedal Pellegrini.



Národná rada SR bude musieť zvoliť dvoch kandidátov na sudcu ÚS. Poukázal na to predseda ÚS Fiačan vzhľadom na neobsadený post ústavného sudcu po tom, ako sa v septembri sudkyňa Jana Laššáková vzdala tejto funkcie.



Podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR voľbu kandidátov na sudcu ÚS vyhlasuje predseda parlamentu bezodkladne po zániku funkcie sudcu ÚS. Ústava SR i zákon o ÚS ustanovuje, že parlament navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ÚS, ktorých má prezident SR vymenovať.