NRSR: Parlament ukončil deň debatou k predĺženiu volebného obdobia
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov za Hlas-SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Druhý má v parlamente SNS. Oba návrhy sú v druhom čítaní a rokuje sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave.
Hlas chce návrhom presadiť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Predložil aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Národniari chcú svojím návrhom taktiež predĺžiť funkčné obdobie samospráv na päť rokov, ale zároveň predĺžiť na daný čas aj volebné obdobie NR SR. Tieto zmeny možno presadiť novelizáciou Ústavy SR, na čo bude treba aspoň 90 hlasov.
Opozičné PS kritizovalo, že koalícia namiesto systémových zmien rieši dĺžku funkčného obdobia. „Problém nie je v dĺžke funkčného obdobia, ale v tom, že máme nefunkčné procesy, príliš veľa malých obcí, nevieme dnes čerpať eurofondy a samosprávy nemajú dostatok finančných zdrojov. Tento návrh k predĺženiu volebného obdobia považujem v tejto dobe za úplný krok vedľa,“ povedala v pléne Jana Hanuliaková (PS).
Koalícia návrhy na predĺženie volebného obdobia samospráv odôvodňuje tým, že to má posilniť stabilitu a zvýšiť kontinuitu strategického riadenia. Národniari poukázali na to, že súčasný volebný cyklus v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. Hlas tiež mieni, že väčšina kľúčových strategických dokumentov samospráv je koncipovaná v päťročnom časovom horizonte.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (28. 5.). Začať by mali návrhmi z dielne ministerstva financií. Počas dňa sa má o prebratých bodoch aj hlasovať.
