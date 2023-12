Pellegrini podá k novele o ochrane oznamovateľov pozmeňujúci návrh

Bratislava 12. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) predloží v pléne NR SR pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Uviedol to v reakcii na výhrady generálneho prokurátora Maroša Žilinku k tejto novele. Pozmeňujúci návrh by mal upraviť ustanovenia, ktoré namieta generálny prokurátor. Pellegrini pripomenul, že vládna koalícia trvá na zmene zákona.



"Vládna koalícia koná a bude konať tak, aby napĺňala svoje predvolebné sľuby. Ale zároveň bude konať tak, aby si ctila ústavu a zákony. Generálny prokurátor je pre mňa právnickou autoritou, preto jeho argumenty rešpektujem a budem podľa toho konať," uviedol šéf parlamentu v stanovisku, ktoré TASR zaslal odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti treba podľa neho upraviť a vrátiť jej pôvodný zmysel. "Príslušný zákon prijala ešte moja bývalá vláda a jeho cieľom bolo, je a bude chrániť ľudí, ktorí sa na svojom pracovisku stretnú s protizákonnými praktikami svojich nadriadených. Určite však jeho cieľom nebolo to, aby sa jeho zneužitím dva dni po voľbách zabetónovala celá skupina ľudí vo svojich funkciách. Hovorím o policajtoch, ktorých úlohou nie je korupciu oznamovať, ale ju vyšetrovať," zdôraznil Pellegrini.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyhlásil, že má pochybnosti o retroaktivite časti vládnej novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Šéfa parlamentu preto listom upozornil, že návrh zásadným spôsobom porušuje princíp právnej istoty a princíp ústavnosti.