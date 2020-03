Plénum NRSR má rozhodnúť o dvoch návrhoch v súvislosti s koronavírusom

Bratislava 24. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v utorok popoludní otvoril tretiu schôdzu parlamentu. Poslanci by na nej mali prerokovať dva vládne návrhy v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre šírenie nového koronavírusu. Rozhodnúť by o nich mali v skrátenom legislatívnom konaní. Návrhy predložilo ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu.



Vládny návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní predpokladá, že bude ministrovi školstva umožnené rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených školským zákonom. Rovnako by mal mať minister možnosť zrušiť časti alebo formy skúšok, ktorými sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole.



Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID-19 predpokladá prerušenie plynutia súkromnoprávnych lehôt v súvislosti s novým koronavírusom. Návrh upravuje aj odvolávanie členov Súdnej rady SR. Súdy by podľa neho v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade vyhlásenia núdzového stavu mali pojednávania a verejné zasadnutie iba v nevyhnutnom rozsahu. Ďalším z opatrení rezortu spravodlivosti má byť možnosť pre právnické osoby, aby mohli zasadať bez osobného stretnutia.