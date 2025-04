Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k tzv. covidovým amnestiám

Bratislava 2. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere stredajšieho rokovania venovali vládnemu návrhu zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ten má pre ľudí, ktorí dostali pokutu za porušenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 či si museli hradiť stravu v štátnej karanténe, zaviesť možnosť domáhať sa odškodnenia.



Návrh v pléne v stredu doobeda predstavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Hovoril o tom, že legislatíva reflektuje judikatúru Ústavného súdu SR a upozornenia verejného ochrancu práv v súvislosti s nedodržaním určitých zákonných postupov zo strany štátu v prípade uplatňovania protipandemických opatrení.



Opozícia s návrhom nesúhlasí. Predložila k nemu aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Opozičné hnutie PS chce napríklad z návrhu odstrániť „covidové amnestie pre ľudí, ktorí porušili protipandemické opatrenia“. Hnutie Slovensko zase navrhlo, aby štát vyplatil 5000 eur každej pozostalej rodine obetí, ktoré zomreli v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. Viacerí opoziční predstavitelia tiež vyčítali niektorým koaličníkom, že keď boli v opozícii, huckali ľudí proti opatreniam súvisiacim s COVID-19.



Minister vnútra kritiku opozície odmietol. V rozprave v pléne vyčítal predstaviteľom bývalej vlády Igora Matoviča manažment pri pandémii COVID-19. „Vy máte tu nekonečnú drzosť za vaše fatálne zlyhania dnes obracať celý príbeh, že v princípe za to môže vtedajšia opozícia,“ odkázal.



Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (3. 4.). Ráno by podľa programu mali rokovať o vládnom návrhu zákona o podpore prioritných okresov, ktorým sa majú zaviesť a definovať prioritné okresy.