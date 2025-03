Po odchode R. Huliaka má nastúpiť do parlamentu M. Radačovský

Bratislava 5. marca (TASR) - Po odchode Rudolfa Huliaka z Národnej rady (NR) SR má nastúpiť do parlamentu Miroslav Radačovský, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2023 kandidoval za SNS. Pre TASR Radačovský potvrdil, že sa ujme poslaneckého mandátu. Zatiaľ nechce konkretizovať, či vstúpi do nejakého poslaneckého klubu.



Radačovský bude ako poslanec NR SR podporovať vládnu koalíciu. "V žiadnom prípade nebudem robiť problémy," povedal pre TASR s tým, že odmieta predčasné voľby. Radačovský pôsobil v rokoch 2019 až 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu, zvolený bol za ĽSNS. Je tiež predsedom mimoparlamentnej strany Slovenský patriot.



Huliak kandidoval do NR SR za SNS, vlani na jeseň odišiel spolu s dvoma kolegami z poslaneckého klubu SNS a pôsobil ako nezaradený poslanec. V stredu ho prezident SR Peter Pellegrini vymenoval za ministra cestovného ruchu a športu ako nominanta Smeru-SD. Na poste vystriedal Dušana Keketiho (nominant SNS). K zmene došlo po úprave koaličnej zmluvy, keď Smer-SD prevzal kontrolu nad ministerstvom cestovného ruchu a športu a tiež ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.