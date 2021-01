Počet vojakov v operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine sa navýši

Bratislava 27. januára (TASR) – Počet príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR vo vojenskej operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine sa má od februára navýšiť do 60 osôb.



Zároveň sa má od januára vyčleniť do 160 vojakov do rezervných síl. Pôsobiť tam majú až do ukončenia mandátu operácie. Vyplýva to z návrhu na navýšenie počtu príslušníkov OS SR a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, ktorý v stredu odsúhlasili poslanci Národnej rady SR.



„Navýšenie počtu príslušníkov OS SR vyslaných do operácie Althea vrátane veliteľstiev EÚ a NATO v Bosne a Hercegovine umožní OS SR prevzatie nového styčného a pozorovacieho tímu (Liaison and Observation Teams – LOT) tímu Banja Luka, o ktorý má SR záujem," približuje materiál. Súčasný mandát pre operáciu Althea umožňuje pôsobenie do 51 príslušníkov OS SR a vojenskej polície.



Požiadavka na vyčlenenie a poskytnutie rezervných síl, vrátane prechodných rezervných síl (Intermediate Reserve Force – IR) vyplynula v súvislosti s plánovaným ukončením pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Veľkej Británie k 31. decembru 2020. V operácii tak ubudne 25 percent rezervných síl.



„Z hľadiska dôveryhodného a účinného fungovania operácie Althea je zabezpečenie spôsobilosti IR roty OS SR kritická," objasňuje materiál.



Vyčlenená IR rota OS SR má podliehať riadeniu veliteľovi mnohonárodného práporu EUFOR v Sarajeve a v čase pohotovosti má byť na Slovensku.



Vojenská operácia Európskej únie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine pôsobí v krajine od roku 2004. Hlavnou úlohou operácie je podpora miestnych orgánov v zaisťovaní bezpečného prostredia. Ďalšími úlohami sú podpora a monitorovanie likvidácie munície, zbraní a výbušnín, monitorovanie humanitárneho odmínovania a uskutočňovanie kolektívneho výcviku ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny.