Podmanický nevstupuje do iného klubu, chce spájať konzervatívcov

Bratislava 22. mája (TASR) - Poslanec parlamentu Ján Podmanický chce pracovať na spájaní konzervatívnych poslancov koalície a opozície pri presadzovaní hodnotových zákonov. Povedal to pre TASR s tým, že do žiadneho poslaneckého klubu nevstupuje. Podmanický svoj odchod z klubu Smeru-SD, ako aj zo strany oznámil tento týždeň.



"Chcem sa plne venovať spájaniu konzervatívnejšie ladených poslancov koalície a opozície za spoločný postup pri presadzovaní hodnotových zákonov," povedal pre TASR Podmanický. Prvým krokom tzv. hodnotovej platformy je podľa neho zákon o voľných nedeliach, ktorý už do parlamentu predložil. "Budeme prinášať aj ďalšie zákony a budeme pre ne hľadať podporu naprieč politickým spektrom," doplnil.



Podmanický sa pridal k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov, ktorú avizovali predstavitelia strany KDŽP pôsobiaci ako poslanci v klube ĽSNS. Pozvali do nej aj koaličných poslancov, hnutie OĽaNO deklarovalo, že sa k iniciatíve nepridá.



Podmanického krok kritizovala časť vedenia Smeru-SD, po kritike preto oznámil odchod. Podľa svojich slov nechce byť príčinou ďalšieho nárastu napätia v Smere-SD. Povedal tiež, že neprechováva názory podpredsedu Petra Pellegriniho, ktorý je podľa neho viac liberál ako ľavičiar. Tlak na Podmanického odchod považuje šéf Smeru-SD Robert Fico za hrubú politickú chybu, napísal to v liste spolustraníkom. Poslanec sa podľa neho podieľal na prijatí opatrení, ktoré pomohli strane dosiahnuť vo voľbách viac ako 13 či 14 percent.



Záujem pridať sa k hodnotovej platforme avizoval okrem Podmanického aj ďalší poslanec zo Smeru-SD Marián Kéry. Ten oznámil, že zo strany neodchádza.