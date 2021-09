Odvolávanie Mikulca pokračuje, Smer stiahol podpisy z ďalšieho návrhu

Prečítajte si aj: Poslanci sa dostali k návrhom na odvolávanie R. Mikulca



Bratislava 23. septembra (TASR) – Poslanci opozičného Smeru-SD stiahli podpisy spod návrhu na ďalšiu mimoriadnu schôdzu, ktorá sa mala začať vo štvrtok po hlasovaní o 17.00. Oznámil to v pléne šéf Smeru-SD Robert Fico. Odôvodnil to tým, že už sa začalo rokovanie o predošlom návrhu na odvolanie Mikulca. Poslanci tak pokračujú v diskusii k návrhu na vyslovenie nedôvery Mikulcovi, ktorú otvorili ešte popoludní.V diskusii zatiaľ vystúpil Fico ako predkladateľ, tiež premiér Eduard Heger (OĽANO) so stanoviskom vlády a aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). V pléne momentálne vystupuje poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD). Do diskusie je okrem členov vlády písomne prihlásených osem rečníkov.Koalícia si odhlasovala, že o návrhu by mali diskutovať dnes do úplného prerokovania, čiže v prípade potreby aj v noci. Na to reagoval Fico s tým, že po 19.00 h nebude v pléne ani jeden z predkladateľov.