Popoludňajšiemiu rokovaniu dominovala správa o činnosti ombudsmanky

Bratislava 13. mája (TASR) – Diskusiou o správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR druhý rokovací deň siedmej schôdze parlamentu. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová prišla správu osobne predstaviť pred plénom, pričom diskusia o správe dominovala stredajšiemu rokovaniu. Prišla si ju vypočuť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Viacerí členovia opozície, ale aj koaliční poslanci deklarovali, že správu o činnosti ombudsmanky nepodporia. Vyčítajú jej napríklad, že sa v správe nevenuje ochrane nenarodených detí.



Naopak, ďalší poslanci ocenili činnosť Patakyovej v oblasti ochrany práv žien, ich reprodukčných práv, ako aj práv detí. Dôležitými oblasťami, na ktoré Patakyová upozorňuje, je podľa zákonodardcov aj právo na bývanie a právo na pitnú vodu.



Kancelária verejného ochrancu práv zaznamenala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Ombudsmanka v správe skonštatovala, že zbytočné prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach, sú opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd.



Patakyová podľa správy riešila napríklad otázky osvojenia, odškodnenia obetí nezákonných sterilizácií a venovala sa aj prieskumom v zariadeniach sociálnych služieb. Patakyová tiež podľa správy otvorila otázku reprodukčných práv žien či zlepšenie pôrodnej starostlivosti.



Ombudsmanka v minulom roku riešila napríklad prípad časového obmedzenia prístupu k pitnej vode v obci Blažice. Vzhľadom na to, že regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil, že voda zo studne v rómskej osade nie je vhodná na pitie, obec umožnila obyvateľom čerpať vodu na obecnom úrade. Tento postup ombudsmanka kritizovala, obec vyzvala na nápravu.



Patakyová tiež podľa správy vykonala aj prieskumy zamerané na kontroly zariadení pre seniorov. Skúmala tiež postup cudzineckej polície, proces vnútroštátnych adopcií či fungovanie obchodného registra. Venovala sa aj ochrane detí ako obetí trestných činov. Intervenovala i v prípade postupu Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý žiadal od investigatívnych novinárov prezradenie zdroja pod hrozbou vysokej finančnej sankcie.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok o 9:00 novelou zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Následne sa vrátia k diskusii o správe ombudsmanky, do debaty sa ešte prihlásilo niekoľko poslancov. Na programe majú poslanci aj rokovanie o ďalších výročných správach.