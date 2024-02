Poslanci budú o novele Trestného zákona diskutovať aj v 3. čítaní

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok večer novelu Trestného zákona do tretieho čítania. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) otvoril diskusiu, prihlásilo sa vyše 50 rečníkov. O návrhu bude plénum nepretržite rokovať až do konca diskusie, teda do úplného prerokovania. Diskusia môže pokračovať aj v noci. Po prerokovaní by mali poslanci o novele aj definitívne rozhodnúť.



Poslanci opozície namietali prístup k rokovaniu. Žiadali ho prerušiť, pretože v sále nebol predkladateľ novely minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Niektorí z poslancov skandovali slovo "hanba". Predseda parlamentu napokon vysvetlil, že pri treťom čítaní počas diskusie nie je prítomnosť navrhovateľa povinná a minister v sále byť nemusí.



Novela Trestného zákona má priniesť viaceré zmeny, ako sú napríklad zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), skrátenie premlčacích lehôt a úprava trestných sadzieb pri viacerých skutkoch.