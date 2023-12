NRSR: Poslanci budú od utorka pokračovať v riadnej schôdzi

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (12. 12.). Pokračovať budú v rokovaní na šiestej schôdzi. Od 9.00 h by sa mali venovať vládnym návrhom v druhom čítaní, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o balíček konsolidačných opatrení, ktoré zahŕňajú mimoriadne zdanenie bánk, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého piliera či zvýšenie zdravotného odvodu.



Venovať by sa mali následne aj novele kompetenčného zákona, ktorá hovorí o zriadení nového ministerstva, ale aj o zmene spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších úpravách. V utorok bude parlament hlasovať len o 17.00 h.



Program schôdze doplnili aj o ďalšie návrhy z vlády, o ktorých by mohli poslanci rokovať v zrýchlenom režime. Medzi nimi je napríklad novela Trestného zákona, ktorá ráta aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Takisto by mali prebrať aj novelizáciu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania.



Na schôdzi by sa mal prerokovať aj návrh rozpočtu na budúci rok. Musí ho však ešte prerokovať a schváliť vláda, mala by tak urobiť v nasledujúcom týždni.



Na programe schôdze je aj niekoľko poslaneckých návrhov. Hnutie Slovensko predložilo balík návrhov, v ktorých hovorí o vyplatení 13. dôchodkov či znížení cien potravín. Podalo aj legislatívu týkajúcu sa zavedenia hmotnej zodpovednosti politikov. SaS predložila novelu, ktorou by chcela redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. Poslankyne Progresívneho Slovenska zase podali návrh týkajúci sa doplnenia ďalšej podmienky, v rámci ktorej má byť priznaný nárok na vdovský, respektíve vdovecký dôchodok.



Poslanci by mali voliť aj nového predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.