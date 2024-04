NRSR: Poslanci budú pokračovať v schôdzi od utorka

Bratislava 21. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v rokovaní na aktuálnej 12. schôdzi pokračovať opäť od utorka (23. 4.). Podľa programu zverejneného na webe NR SR by sa mali zákonodarcovia v utorok venovať novele zákona o verejnom obstarávaní a zákonu o ochrane spotrebiteľa. Následne by mali ukončiť diskusiu k novele zákona o Fonde na podporu umenia. Počas utorka by poslanci nemali hlasovať. O prerokovaných bodoch by mali rozhodnúť až v stredu (24. 4.)



V novele zákona o verejnom obstarávaní sa navrhuje zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur.



Na aktuálnej schôdzi by mali poslanci riešiť okrem iného aj nový návrh zákona k téme odstrelu medveďov. V minulom týždni návrh odsúhlasila vláda a odporučila NR SR schváliť ho v skrátenom legislatívnom konaní. Z novej legislatívy vyplýva, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.



Na aprílovú schôdzu sa odsunul aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Aj viacero ďalších bodov sú návrhy presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze.



Z poslaneckých návrhov by mal parlament prerokovať napríklad ďalšie koaličné návrhy týkajúce sa rezortu kultúry. Poslanci za Smer-SD a Hlas-SD navrhujú cez novelu zákona o vysokých školách upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a takisto študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. SNS chce, aby sa vďaka novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby označovali organizácie prijímajúce financie zo zahraničia vo výške viac ako 5000 eur za rok ako "organizácie so zahraničnou podporou".



V programe je aj niekoľko opozičných návrhov. PS predložilo napríklad novelu antidiskriminačného zákona. Týka sa problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. SaS by chcela dosiahnuť zmenu zloženia rady školy v reedukačných centrách a diagnostických centrách. KDH navrhuje napríklad rozšírenie okruhu osôb, ktoré by si mohli overiť registráciu zdravotníckeho pracovníka, i na širokú verejnosť. Poslanci klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ navrhujú zriadiť inštitút školského ombudsmana.



Na programe majú poslanci aj výročné správy viacerých štátnych organizácií.