Poslanci budú v prípade potreby rokovať o zákone o STVR aj po 20.00 h

Bratislava 20. júna (TASR) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) budú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok preberať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Následne budú o návrhu hlasovať. Parlament zmenu odsúhlasil na návrh podpredsedu NR SR Petra Žigu (Hlas-SD).



Parlament odsúhlasil, že na budúci týždeň sa na schôdzi nebude hlasovať v utorok (25. 6.) ani v stredu (26. 6.). Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch bude potom vo štvrtok (27. 6.). Poslanci sa zároveň dohodli, že opakovaná voľba kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa bude konať na budúci štvrtok o 17.00 h.



Na návrh Žigu poslanci zaradili do programu aktuálnej schôdze aj voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov. Prerokovať by ju mali v stredu a hlasovať na druhý deň vo štvrtok.



Do programu pribudol aj vetovaný zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý ešte prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie. Zákon rieši zjednodušenie postupu pri výrube drevín. O návrhu majú poslanci rokovať 26. júna od 9.00 h. Následne by mali prejsť k druhému čítaniu o novele zákona o krajinnom plánovaní.