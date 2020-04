Poslanci budú dnes rokovať, až kým neodhlasujú návrhy v prvom čítaní

Bratislava 1. apríla (TASR) – Plénum Národnej rady SR bude v stredu rokovať, až kým neodhlasuje návrhy zákonov v prvom čítaní. Navrhol to predseda parlamentu Boris Kollár a poslanci to odsúhlasili.



Kollár priblížil, že poslanecké grémium sa dohodlo, že po prerokovaní návrhov vlády na skrátené legislatívne konanie pristúpi plénum k hlasovaniu. Ak poslanci odsúhlasia zrýchlený režim, bezprostredne pristúpia k prvým čítaniam návrhov zákonov.



Rokovanie bude v stredu pokračovať, až kým sa v prvom čítaní návrhy neodhlasujú. Schôdza bude následne prerušená a pokračovať sa bude vo štvrtok o 11:00, aby stihli zasadnúť výbory.



Zákonodarcovia majú na programe aktuálnej schôdze viacero vládnych návrhov na riešenie krízy pre nový koronavírus. Prerokúvať by ich mali v zrýchlenom režime.



Zaoberať sa majú zmenami v Zákonníku práce. Rokovať majú tiež o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Venovať by sa mali aj opatreniam v oblasti financií z dielne Ministerstva financií SR.



J.Šeliga uvítal Fond vzájomnej pomoci, poukázal na potrebu solidarity

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) uvítal zriadenie Fondu vzájomnej pomoci. Zdôraznil, že ak môžu poslanci parlamentu urobiť niečo navyše, aby pomohli ľuďom, nevidí dôvod tak neurobiť.



"Našou úlohou, ako poslancov NR SR, je diskutovať o systémových opatreniach a rozhodovať o legislatívnych riešeniach krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Ale ak v tejto krízovej situácii môžeme urobiť aj niečo naviac, nevidím dôvod, prečo takúto príležitosť nevyužiť," povedal Šeliga.



Podľa vlastných slov sa snaží finančne aj materiálne pomáhať konkrétnym ľuďom a inštitúciám od začiatku krízy. Zdôraznil, že v tom bude pokračovať naďalej.



Verí, že túto mimoriadnu skúšku Slovensko zvládne najmä vďaka odhodlaniu, príkladnej disciplíne a medziľudskej solidarite.



O zriadení Fondu vzájomnej pomoci informoval v stredu premiér Igor Matovič (OĽaNO). Slúžiť má na riešenie individuálnych životných prípadov ovplyvnených krízou súvisiacou so šírením nového koronavírusu. Prispievať doň budú koaliční poslanci, ministri aj ďalší, ktorí na tom budú s vládou spolupracovať. Matovič pozval k iniciatíve aj opozíciu, ponúkol im miesta v správnej rade, ktorá má rozhodovať o prerozdelení financií z fondu.