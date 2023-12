Poslanci budú zasadať až do prerokovania novely kompetenčného zákona

Bratislava 19. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať o novele kompetenčného zákona až do úplného prerokovania, teda v utorok aj po 20.00 h. Do rozpravy je prihlásených ešte takmer 20 rečníkov písomne, následne sa môžu hlásiť aj ústne. Ak to bude potrebné, parlament bude rokovať aj v noci. Hlasovať o novele by mali poslanci až v najbližšom bloku hlasovania, čo býva zvyčajne o 11.00 h a o 17.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).



Poslanci zároveň neschválili opozičný procedurálny návrh, aby sa prerušila rozprava k novele kompetenčného zákona a prešlo sa k rokovaniu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.



Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy hovorí o zriadení Ministerstva cestovného ruchu a športu SR od 1. januára 2024 a prináša aj ďalšie zmeny. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Následne má prísť na rad rokovanie o štátnom rozpočte.