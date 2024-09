Šutaj Eštok: Diskusia o šéfovi parlamentu je pre Hlas-SD uzavretá

Bratislava 10. septembra (TASR) - Diskusia, že post predsedu Národnej rady (NR) SR by mal patriť niekomu inému, je pre Hlas-SD uzavretá. Vyhlásil to predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zdôraznil, že strana si ctí koaličnú zmluvu a pomery v NR SR sa od parlamentných volieb nijako nezmenili. Hlas-SD bude trvať na tom, aby predložené koaličné návrhy v parlamente boli v súlade s koaličnou dohodou.



"Pre Hlas je uzavretá diskusia, že post predsedu Národnej rady by mal patriť niekomu inému len preto, že si to možno želá," vyhlásil Šutaj Eštok na tlačovej konferencii. "Voliči Hlasu by nám nikdy neodpustili, ak by sme sa napriek ich podpore v parlamentných voľbách zriekli zodpovednosti za druhý najvyšší ústavný post v rámci krajiny a ponechali ho niekomu na základe jeho osobného želania alebo domnelého alebo nedomnelého morálneho nároku," doplnil.



Splnenie cieľov z programového vyhlásenia vlády je podľa šéfa Hlasu-SD možné len v prípade, ak všetci koaliční partneri považujú napĺňanie koaličného programu za svoju prioritu. Ťažké časy sa podľa neho dajú zvládnuť len vtedy, ak koaliční predstavitelia nepovýšia svoje vlastné záujmy nad záujmy vlády. "Je neprijateľné vnášať do rozdelenej slovenskej spoločnosti ďalšie konflikty, ktoré berú občanom dôveru vo vládu a jej schopnosť riešiť skutočné problémy ľudí," skonštatoval.



Šutaj Eštok tiež dodal, že v pondelok (9. 9.) na koaličnej rade sa partneri dohodli na preložení niektorých zákonov z aktuálnej schôdze a budú o nich ďalej diskutovať, až následne pôjdu do NR SR. "Budeme trvať na tom, aby boli v súlade s koaličnou dohodou a v prípade, že sa koaličná dohoda nebude dodržiavať, Hlas je pripravený obmedziť svoju politickú činnosť výlučne na plnenie vládneho programu," dodal.



Post šéfa NR SR nie je obsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu-SD, ale nárokovalo si naň aj SNS. Situácia sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) môže vyvinúť aj tak, že buď bude predsedom parlamentu šéf SNS Andrej Danko, alebo ním ostane podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Ak by ostal do konca volebného obdobia na tomto poste Žiga, Hlas-SD to bude podľa Šutaja Eštoka akceptovať.



Poslanci Hlasu-SD podporia v prípadnom hlasovaní odvolanie M. Šimečku



Poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD budú hlasovať za odvolanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Vyzval aj opozičných poslancov, aby návrh na odvolanie podporili. Je mu ľúto, že Šimečka neodstúpil sám.



"Ak dôjde k hlasovaniu o odvolaní podpredsedu národnej rady Michala Šimečku, Hlas jeho odvolanie jednohlasne podporí. Bola to práve naša strana, ktorá predsedu Progresívneho Slovenska ako prvá vyzvala na vyvodenie politickej zodpovednosti a na odstúpenie z vedenia parlamentu," povedal Šutaj Eštok.



Podľa šéfa Hlasu-SD mal Šimečka možnosť ukázať, že je iný a lepší. "Neurobil to. Naopak, štýlom svojej obhajoby dokázal, že Progresívne Slovensko ani on osobne nie sú žiadnou reálnou alternatívou voči dnešnej vláde," dodal. Považuje za neprijateľné, aby rodinní príslušníci vrcholného politika získali za obdobie jeho aktívneho pôsobenia okolo milióna eur z verejných peňazí.



Pripomenul, že opozícia chcela odvolať z postu podpredsedu NR SR Ľuboša Blahu zo Smeru-SD "len preto, lebo zvesil obraz prezidentky". Preto by podľa Šutaja Eštoka mala opozícia podporiť aj odvolávanie Šimečku. Inak ide podľa neho o dvojaký meter.



Poslanci majú o návrhu na odvolanie Šimečku rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá je zvolaná na štvrtok (12. 9.). Návrh podali poslanci za Smer-SD a SNS. Chcú ho odvolať pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke. On to vníma ako pomstu za dobrú opozičnú prácu.