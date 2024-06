Poslanci klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ nebudú na hlasovaní o STVR

Bratislava 20. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ sa nezúčastnia na hlasovaní o novom zákone o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Poslanci sa podľa svojich slov nechcú podieľať na likvidácii RTVS. TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



"Ficova vláda s cieľom udržať si moc za každú cenu potrebuje zrušiť objektívne médiá, ktoré pravdivo informujú o nespočetných zlyhaniach tejto vlády organizovaného zločinu. Po vzore Orbána si idú vytvoriť nové, poslušné médiá, ktoré budú o krokoch vlády informovať len v pozitívnom svetle. V tomto im poslanci hnutia Slovensko nebudú asistovať," uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.



Poslanci majú hlasovať o zákone vo štvrtok ihneď po prerokovaní. Diskusia by mala trvať až do úplného prerokovania zákona, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Podľa novej legislatívy by sa mala RTVS zmeniť na STVR. Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Návrh podľa rezortu kultúry vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.