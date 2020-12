Poslanci majú na aktuálnej schôdzi rokovať aj o núdzovom stave

Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci budú na aktuálnej 18. schôdzi rokovať aj o vládnom návrhu, aby sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však po novom musela Národná rada (NR) SR, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu. Návrh novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu zaradilo plénum do programu schôdze. Rokovať by o ňom malo v skrátenom legislatívnom konaní.







Vláda návrh zdôvodňuje nemožnosťou objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. "Cieľom je vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike," vysvetľuje vláda s tým, že takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Ustanoviť sa majú aj obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.



Rovnako by sa mali poslanci na tejto schôdzi venovať aj novele zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Jej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.