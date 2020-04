Poslanci NR vyslovili dôveru v poradí 12. vláde Slovenskej republiky

TASR v tejto súvislosti prináša chronológiu rokovaní NR SR, na ktorých boli prijaté programové vyhlásenia doterajších vlád SR a poslanci parlamentu im vyslovili dôveru.



Vláda SR Jozefa Moravčíka od 15. marca 1994 do 13. decembra 1994



12. apríla 1994 - Parlament prijal programové vyhlásenie vlády SR, ktorú viedol premiér Jozef Moravčík. Zo 119 prítomných poslancov s dokumentom súhlasilo 80, 33 bolo proti a 6 sa hlasovania zdržalo.



Vláda SR Vladimíra Mečiara od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998



20. januára 1995 - Národná rada SR po dvojdňovom prerokúvaní schválila programové vyhlásenie vlády SR, ktoré poslancom predložil kabinet premiéra Vladimíra Mečiara. Pri hlasovaní sa prezentovalo 139 poslancov. Za program vlády hlasovalo 83 členov zákonodarného zboru, proti 44, 11 poslancov sa zdržalo a jeden nehlasoval.



Vláda SR Mikuláša Dzurindu od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002



2. decembra 1998 – NR SR prijala programové vyhlásenie vlády SR predložené premiérom Mikulášom Dzurindom. V uznesení parlament zároveň vyslovil dôveru vláde SR. Prezentovalo sa 138 poslancov, z nich 88 podporilo vyhlásenie vládneho kabinetu, proti bolo 50 členov zákonodarného zboru.



Vláda SR Mikuláša Dzurindu od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006



14. novembra 2002 – NR SR schválila programové vyhlásenie vlády SR. Na hlasovaní sa zúčastnilo 141 poslancov, dôveru vládnemu kabinetu deklarovalo 78 a 63 hlasovalo proti programu vlády SR.



Vláda SR Roberta Fica od 4. júla 2006 do 8. júla 2010



4. augusta 2006 – NR SR schválila programové vyhlásenie vlády a vyslovila dôveru vláde. Uznesenie podporilo 80 poslancov zo 135 zákonodarcov, proti bolo 55 poslancov. Programové vyhlásenie a dôveru vláde podporili všetci prítomní koaliční poslanci Smeru-SD, ĽS-HZDS a SNS.



Vláda SR Ivety Radičovej od 9. júla 2010 do 4. apríla 2012



10. augusta 2010 - Poslanci NR SR schválili programové vyhlásenie vlády SR, čím zároveň vyslovili dôveru kabinetu Ivety Radičovej (SDKÚ-DS). Vládny program podporilo v piaty deň tretej schôdze NR SR 79 zákonodarcov zo 145 prítomných. Súhlas s dokumentom vyjadrili všetci prítomní koaliční poslanci, z ktorých na hlasovaní nechýbal ani jeden. Oba opozičné tábory hlasovali proti.



Vláda SR Roberta Fica od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016



15. mája 2012 – Vláda Roberta Fica (Smer-SD) splnila ústavnú podmienku, keď na pôde NR SR získala dôveru poslancov. Za programové vyhlásenie vlády, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 82 členov snemovne zo 145 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.



Vláda SR Roberta Fica od 23. marca 2016 do 22. marca 2018



26. apríla 2016 - Tretia vláda Roberta Fica (Smer-SD) získala dôveru poslancov NR SR. Za programové vyhlásenie vlády, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 79 členov snemovne zo 142 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov. Proti hlasovalo 61 poslancov, dvaja sa zdržali.



Vláda SR Petra Pellegriniho od 22. marca 2018 do 21. marca 2020



26. marca 2018 - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) získala dôveru poslancov NR SR. Za jej programové vyhlásenie, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 81 členov snemovne zo 144 prítomných. Nová vláda schválila svoj program v rovnaký deň (22. 3.), ako ju prezident Andrej Kiska vymenoval. Išlo o takmer totožný dokument, aký v roku 2016 prijala tretia vláda Roberta Fica.

Premiér I. Matovič požiadal parlament o vyslovenie dôvery vláde

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) má dôveru poslancov Národnej rady SR. Za Programové vyhlásenie vlády (PVV), a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov snemovne zo 141 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.Dokument vychádza z programových priorít novej vlády na roky 2020 až 2024. Zahŕňa priority jednotlivých rezortov, rozdelený je do viacerých oblastí. Prioritami PVV sú zodpovedný prístup k verejným financiám, boj s korupciou a transparentnosť, zabezpečenie rovnosti pred zákonom a zvýšenie dôvery v štát, ale aj včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť, vzdelanie, vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, zvýšenie potravinovej sebestačnosti či spravodlivý systém podpory poľnohospodárov.Kabinet zložený zo strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 21. marca. Ide v poradí o 12. vládu Slovenskej republiky.Poslanci zároveň vo štvrtok neschválili návrhy podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) ani poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorí navrhli doplniť uznesenie parlamentu k programovému vyhláseniu vlády (PVV).Pellegrini chcel, aby kabinet predložil snemovni vypracovanú stratégiu postupu transformácie slovenskej spoločnosti a ekonomiky po kríze v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Chcel tiež, aby snemovňa vyslovila znepokojenie nad neadekvátnym zohľadnením predvolebných prísľubov vlády občanom v PVV. Pellegrini zároveň navrhoval, aby sa vláda zaviazala, že nebude rušiť zavedené sociálne opatrenia. Hlasovaním o novelách zákonov a tiež vládnom programe poslanci ukončili 6. schôdzu Národnej rady SR.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) požiadal vo štvrtok snemovňu o vyslovenie dôvery svojej vláde. Plénum rozhodne o programovom vyhlásení vlády a tým vyslovení dôvery kabinetu.Premiér poslancom Národnej rady SR poďakoval za diskusiu k vládnemu programu. "" povedal vo štvrtok. Dodal, že rešpektuje úlohu opozície kritizovať a upozorňovať na chyby a zároveň opäť útočil na Smer-SD, ktorý podľa jeho slov zadĺžil krajinu.Koalíciu premiér vyzval k jednote a súdržnosti, nechce, aby si partneri navzájom robili podrazy. Zdôraznil, že vláda stojí pred veľkými výzvami v rámci jednotlivých rezortov.