Poslanci naďalej diskutujú o správe o činnosti prokuratúry

Lipšic požiadal poslancov o slušné správanie

Na snímke zľava poslanec NRSR Ľuboš Blaha (SMER-SD) a špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic počas 40. schôdze NRSR v Bratislave 1. októbra 2021. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 1. októbra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR pokračujú v piatok ráno v diskusii o správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry v roku 2020. Diskusia trvá s prestávkami už tretí deň. Do rozpravy sú prihlásení ešte niekoľkí rečníci.V programe 40. schôdze majú ešte poslanci prebrať správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020, ako aj ďalšie informačné správy. Čaká ich tiež viacero noviel z dielne koaličných poslancov či nezaradených poslancov.Plénum má tiež ešte prebrať návrhy vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), medzi nimi aj novelu zákona o verejnom obstarávaní.Do diskusie sa zatiaľ písomne prihlásili poslanci Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Juraj Šeliga (nezaradený). Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic požiadal poslancov, aby sa nesprávali agresívne. Upozornil, že niekto môže takúto verbálnu agresiu zobrať vážne, čo môže mať tragický koniec.Lipšic v úvode diskusie pripomenul, že uplynulý rok, ako aj tento sa potvrdzuje viac ako v minulosti, akú kľúčovú úlohu zohrávajú špecializované policajné aj justičné zložky v našom právnom systéme. Pripomenul, že, ktorá sa začala od minulého roku odhaľovať a je založená na objektivizovaných verifikovaných výpovediach desiatok ľudí, ktorí boli v pozíciách moci, potvrdzuje, ako Slovensko v minulosti v týchto zložkách fungovalo.skonštatoval.Špeciálny prokurátor zároveň požiadal poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa správali civilizovane. „Obávam sa totiž, a nehovorím to len ako občan, ale hovorím to z titulu pozície, ktorú zastávam, že v prípade stupňujúcej sa verbálnej animozity, ktorá stúpa aj na Slovensku, sa môže stať, že niektorí jednotlivci tie tvrdé verbálne agresívne vyjadrenia pretavia v tragické činy," pripomenul poslancom a požiadal ich, aby to vzali do úvahy.