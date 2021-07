Poslanci o novele o využívaní COVID preukazov dopoludnia nehlasovali

Bratislava 24. júla (TASR) – Poslanci Národnej rady SR v sobotu dopoludnia nehlasovali o novele, ktorá by mala zohľadňovať očkovanie pri zavádzaní opatrení. Diskusia sa totiž neskončila ani do plánovaného hlasovania, ktoré bolo o 11:00. Návrh je zatiaľ v prvom čítaní. O právnej norme budú hlasovať ihneď po jej prerokovaní a po prerokovaní ďalšieho návrhu, o ktorom NR SR rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



V pléne NR SR bolo dopoludnia len zopár poslancov. Koaliční poslanci v diskusii označili argumenty opozičnej ĽSNS a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu a Milana Mazureka za dezinformácie. Novela hovorí o tom, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že na situáciu sa treba pripraviť a predísť patovým situáciám, ako napríklad zahlteniu nemocníc pacientami s ochorením COVID-19. Dôsledkom by napokon podľa jeho slov mohlo byť pristúpenie k rôznym opatreniam. Ak sa chceme vyhnúť zatváraniu podnikov, treba podľa neho nastaviť systém.



Návrh naďalej kritizovala opozícia z radov ĽSNS a nezaradených poslancov. Predstavitelia ĽSNS namietali riziká vakcíny, hovorili o očkovacej totalite. Koaliční poslanci sa im snažili vysvetliť, že riziko vírusu je vyššie ako riziká pri očkovaní.



Tomáš Lehotský (Za ľudí) označil debatu v pléne za „veľmi nešťastnú". Najmä opozičné strany podľa neho využívali túto tému na získanie politických bodov. Upozornil na nízku zaočkovanosť na Slovensku, politici a spoločnosť by podľa neho mali urobiť všetko pre to, aby bola zaočkovanosť čo najvyššia. Novela zákona podľa neho nehovorí o delení na dve kategórie.