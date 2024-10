Poslanci odmietli návrh k uzneseniu EÚ o začlenení práva na potrat

Bratislava 3. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli návrh uznesenia k uzneseniu Európskeho parlamentu o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie (EÚ). Parlament o tom rozhodol vo štvrtkovom hlasovaní.



Opozičný poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý návrh predložil, nevidí dôvod na to, aby bolo nové ľudské právo uznané v Charte základných práv EÚ. "Je to priame siahnutie na suverenitu našej krajiny, ide proti princípu subsidiarity, na ktorom stojí Únia a vzhľadom na deklaráciu," povedal Krátky. Je podľa neho potrebné sa voči uzneseniu vyhradiť.



V uznesení sa navrhovalo, aby slovenský parlament vyjadril znepokojenie nad opakovanými snahami europarlamentu začleniť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ. Tvrdí, že táto iniciatíva porušuje princíp subsidiarity a členské štáty takúto iniciatívu zo strany Európskeho parlamentu opakovane odmietajú.



Poslankyňa Anna Záborská (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzýva premiéra a ministrov, aby v tomto prípade uplatnili právo veta. "Existuje iba právo na život. Právo na potrat je to isté ako právo zabiť," podotkla. Podľa Kresťanskej únie je dôležité, aby v európskom priestore nadobudol vážnosť hlas, ktorý bráni život od počatia.



Krátky argumentoval tým, že zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod výlučnú právomoc národných štátov. Nerešpektovanie ustanovení Zmluvy o fungovaní EÚ môže oslabiť inštitucionálne fungovanie celej európskej integrácie. "Je preto dôležité, aby orgány Únie konali iba to, čo im právna úprava, či už vnútroštátna, alebo národná, dovoľuje," skonštatoval poslanec.