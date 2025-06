Poslanci odmietli opozičnú novelu Trestného poriadku

Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli na utorkovom hlasovaní novelu Trestného poriadku. Návrhom sa podľa predkladateľov z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ majú odstrániť dve najškodlivejšie opatrenia, ktoré trestné konanie najviac predlžujú a prinášajú so sebou aj administratívnu záťaž.



„Navyše ide o opatrenia, ktoré jednak prelomili judikatúru Najvyššieho súdu SR aj judikatúru Ústavného súdu SR a jednak do značnej miery popierajú aj nezávislosť prokuratúry,“ skonštatovali opoziční poslanci. Konkrétne malo ísť o povinnosť prokurátora čakať s podaním obžaloby až do momentu rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa paragrafu 363 Trestného poriadku alebo poskytnutie obvinenému ďalších bezdôvodných možností na podanie sťažnosti na preskúmanie postupov v prípravnom konaní, ktoré má vykonať samosudca v štádiu preskúmania obžaloby. Obe skutočnosti považovali za mimoriadne škodlivé.