Poslanci odobrili plánovací dokument zahraničnej a európskej politiky

Bratislava 25. septembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR v piatkovom hlasovaní odobrili materiál Zahraničná a európska politika SR v roku 2020. Ide o krátkodobý plánovací dokument zahraničnej a európskej politiky SR.



Z dokumentu vyplýva, že základným predpokladom bezpečnosti a suverenity Slovenska, ako krajiny s objektívne limitovaným politickým, hospodárskym a vojenským vplyvom, je medzinárodná spolupráca, funkčnosť medzinárodných inštitúcií a rešpektovanie medzinárodného práva.



Autori deklarujú, že Slovensko chce byť v EÚ a Severoatlantickej aliancii angažovaným a solidárnym partnerom, aktívne sa podieľajúcim na spoločných riešeniach posilňujúcich stabilitu, bezpečnosť a prosperitu euroatlantického priestoru.



„SR bude podporovať ďalšiu adaptáciu NATO na zmenené bezpečnostné prostredie s osobitným zreteľom na nové bezpečnostné výzvy a hrozby," uvádza v materiáli rezort diplomacie. Uisťuje, že Slovensko bude pokračovať v zvyšovaní podielu obranných výdavkov na úroveň dvoch percent HDP do roku 2024 a rovnako v aktívnej účasti v operáciách, misiách a aktivitách NATO, EÚ a OSN.



„Slovensko bude naďalej prispievať do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí a podieľať sa na výcvikovo-poradenských misiách v Iraku a v Afganistane," dodáva rezort.



V centre pozornosti je tiež posilnenie kapacít na celoštátnej úrovni pre boj proti hybridným hrozbám a vytvorenie celoštátneho mechanizmu na boj proti dezinformáciám. Podľa ministerstva by sa malo začať i s prípravou novej bezpečnostnej stratégie SR.



V prípade vzťahov s Ruskom sa SR podľa tvorcov schváleného materiálu sústredí na rozvoj bilaterálnej spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť, zahraničná politika SR voči Rusku bude naďalej úzko koordinovaná v rámci EÚ a NATO, a to vrátane sankcií.



S líniou politiky EÚ bude korešpondovať aj postoj SR k Číne, ku ktorej bude pristupovať ako k dôležitému partnerovi a zároveň hospodárskemu a technologickému konkurentovi a systémovému rivalovi presadzujúcemu alternatívny model vládnutia.



SR sa podľa materiálu naďalej hlási k podpore transformácie krajín západného Balkánu v procese ďalšieho rozširovania EÚ.



Rezort diplomacie v dokumente zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou politiky štátu je starostlivosť o krajanské komunity. Legislatívne aktivity by mali smerovať k príprave nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.



V rámci ekonomickej diplomacie, ktorej hlavným cieľom je čo najrýchlejšie obnovenie výkonnosti hospodárstva SR, sa aktivity zamerajú aj na možný proces transformácie hospodárstva.



„Popri tradičných prioritách ako diverzifikácia exportu, internacionalizácia slovenských podnikov a podpora prílevu priamych zahraničných investícií sa ekonomická diplomacia zameria na nové výzvy spojené s inováciami v synergii so zelenou a digitálnou transformáciou," uvádzajú predkladatelia materiálu. Súčasťou tohto úsilia má byť aj účasť v globálnom súboji o talenty.