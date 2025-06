Poslanci odobrili správy výborov o použití odposluchov za minulý rok

Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zobrali na vedomie správy kontrolných parlamentných výborov o použití informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov za rok 2024. Ide o správy výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) a výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Ani v jednom prípade nedošlo podľa výročných správ k nezákonnému použitiu ITP.



Správa o činnosti SIS hovorí o tom, že použitím odposluchov je možné zasahovať do súkromia fyzických osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom. „Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP možno na základe písomného súhlasu zákonného sudcu použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov,“ píše sa v materiáli.



Slovenská tajná služba podala v minulom roku 340 žiadostí o použitie ITP, z toho zákonný sudca odmietol 34 žiadostí. „Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri všetkých doposiaľ vyhodnotených prípadoch použitia ITP,“ píše sa v správe. Všetky prípady použitia ITP v roku 2024 boli podľa materiálu podložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu nezákonného použitia ITP.



Podľa správy výboru na kontrolu činnosti VS o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2024 prišlo súdu celkom 18 žiadostí o použitie odposluchov. Sudca udelil 17 súhlasov. Ani v jednom prípade nedošlo podľa materiálu k nezákonnému použitiu ITP. V správe sa tiež píše, že všetky ITP boli použité v súlade so zákonom o ochrane pred odpočúvaním. „Ich použitie bolo nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a obrany štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných a boli použité len v nevyhnutnom rozsahu,“ konštatuje materiál.



Správa Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť o stave použitia odposluchov za minulý rok mapuje použitie ITP za Policajný zbor (PZ), Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a Finančnú správu (FS).



PZ podal 971 žiadostí na použitie ITP, pričom sudca udelil súhlas v 899 prípadoch. Finančná správa predložila zákonnému sudcovi celkom 75 žiadostí, z ktorých bol v 73 prípadoch vydaný súhlas na použitie ITP. ZVJS nepodal za rok 2024 žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP.