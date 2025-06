Poslanci odobrili výročnú správu Rady pre mediálne služby

Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odobrili výročnú správu Rady pre mediálne služby (RpMS) za minulý rok. Tá hovorila okrem iného o vybavených a doručených podnetoch o obsahu vysielania rádií, televízií, internetového vysielania či audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.



Rada v priebehu vlaňajška vybavila celkovo 215 podnetov, 61 z nich bolo doručených ešte v roku 2023. Vlani jej doručili celkovo 181 podnetov. Vybavila z nich 154. Z celkového počtu vybavených podnetov vyhodnotila 19 ako opodstatnených. Väčšina podnetov smerovala k všestrannosti informácií a objektivite. Týkali sa však aj ľudskej dôstojnosti, ochrany maloletých či reklamy a sponzoringu.



RpMS v správe takisto konštatovala, že jej činnosť vlani výrazne ovplyvnilo to, že sa po zmene zákona o mediálnych službách stala koordinátorom digitálnych služieb. Upozornila na to, že sa tak rozšírila jej pôsobnosť a zväčšili sa aj jej právomoci. „Vyžiadalo si to viaceré zmeny v interných procesoch, dokumentoch, v práci s ľudskými zdrojmi, ale v neposlednom rade aj v komunikácii navonok smerom k novým regulovaným subjektom a dotknutým inštitúciám na Slovensku aj v zahraničí,“ priblížila.