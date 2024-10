Poslanci si upravili priebeh schôdze, rokovať sa má aj v pondelok

Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v úvode 22. schôdze dohodli na zmenách v jej priebehu. Na budúci týždeň sa nebude rokovať počas štvrtka 31. októbra, namiesto tohto rokovacieho dňa bude parlament zasadať v pondelok 4. novembra, hoci zvyčajne v pondelky schôdza nie je. Hlasovať o prerokovaných bodoch sa bude vždy o 11.00 h a 17.00 h s výnimkou štvrtka (24. 10.) a piatka (25. 10.). V tieto dni sa nebude hlasovať. Zmeny oznámil v pléne podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD).



V piatok bude Národná rada SR rokovať do 16.00 h. Na programe má opozičné návrhy na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Ak sa počas piatka nestihnú prebrať oba návrhy, poslanci budú rokovať aj v pondelok 28. októbra od 9.00 h až do vyčerpania bodov, teda v prípade potreby aj po 19.00 h. V tomto prípade by sa o návrhoch na odvolanie hlasovalo v utorok 29. októbra o 11.00 h.



V pondelok 4. novembra bude schôdza trvať od 9.00 do 19.00 h s tým, že sa nebude hlasovať.



Poslanci odštartovali ďalšiu schôdzu, čaká ich 140-bodový program



Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok popoludní vrátili do lavíc, odštartovali 22. schôdzu. Na programe majú vyše 140 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov majú zákonodarcovia na októbrovej schôdzi prebrať aj viaceré výročné správy organizácií či návrhy uznesení. Čakajú ich tiež personálne voľby. Niekoľko neprerokovaných bodov sa presunulo z predchádzajúcej schôdze.



Parlament má definitívne rozhodnúť o trojici návrhov z dielne ministerstva školstva. Jedným z nich je financovanie materských škôl zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry predložilo návrh, podľa ktorého sa má výška príspevku štátu cirkvám upravovať mierou rastu minimálnej mzdy.



Na stole tiež budú mať poslanci aj návrh nového zákona o kritickej infraštruktúre od ministerstva vnútra, ktoré zdôrazňuje, že v súčasnom geopolitickom kontexte sa musí Slovenská republika neustále prispôsobovať.



Národná rada má rokovať aj o návrhu z dielne rezortu zdravotníctva, ktorým sa majú okrem iného rozšíriť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou súvisiace s ozdravným plánom.



Na schôdzi majú poslanci definitívne rozhodnúť aj o zmenách v zákone o minimálnej mzde. Tá by mala v budúcnosti dosahovať minimálne 60 % namiesto doterajších 57 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Prvýkrát by sa mala minimálna mzda takto vyrátať pre rok 2026.



Rezort práce má v druhom čítaní aj ďalšie návrhy. Novela zákona o sociálnych službách má priniesť zmenu výšky príspevku pre zdravotne znevýhodnené deti aj systému odľahčovacej služby. Z novely zákona o cestovných náhradách zase vyplýva zmena podmienok na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty.



Poslanci majú prebrať aj návrhy na podporu turizmu. Zaviesť by sa mal nový príspevok na rozvoj cestovného ruchu. Zároveň sa má zrušiť doterajšie poskytovanie investičnej pomoci. Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku má zase od budúceho roka podporovať nový verejnoprávny fond. Disponovať má minimálne 20 miliónmi eur ročne.



V piatok 25. októbra majú prísť na rad opozičné návrhy na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Oba návrhy nestihli poslanci prebrať na predošlej schôdzi. Na programe majú aj návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.



Návrhy predložili aj poslanci. Skupina koaličných poslancov cez zmenu zákona o prokuratúre navrhuje novelizáciu trestných kódexov zameranú na zvyšovanie efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie. Poslanci Hlasu-SD chcú zmeniť zákon o priestupkoch, aby medzi sankcie za priestupky mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb, navrhujú tiež zvýšiť horné hranice pokút. Na programe je v druhom čítaní aj návrh SNS o neziskových organizáciách, ktoré by mali byť povinné zverejňovať informácie o prispievateľoch a veriteľoch, ktorých príspevky presiahnu 5000 eur.



Opozičné hnutie Slovensko navrhuje, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť aj referendom. Podali preto novelu Ústavy SR. Progresívne Slovensko chce napríklad posilniť právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení. KDH chce zase upraviť počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov, navrhuje okrem iného zníženie frekvencie prehliadok detí aj dospelých. SaS by chcela presadiť oslobodenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi od platenia správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu.