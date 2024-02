Poslanci opäť pokračujú v diskusii o novele Trestného zákona

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú aj v stredu ráno v diskusii o novele Trestného zákona. Návrh je aktuálne v druhom čítaní, po jeho prerokovaní by mali o novele zákonodarcovia aj definitívne rozhodnúť.



Vládna novela ráta s úpravou trestných sadzieb a hraníc pri majetkovej trestnej činnosti, rovnako so skrátením premlčacích lehôt a so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Vláda a koalícia trvajú na dôvodnosti zmien. Opoziční poslanci novelu odmietajú, predložili k nej aj desiatky pozmeňujúcich návrhov.