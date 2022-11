Poslanci NR SR otvorili mimoriadnu schôdzu k situácii v zdravotníctve

Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili mimoriadnu schôdzu k situácii v zdravotníctve. Inicioval ju opozičný Smer-SD. Strana chce na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament zaviaže vládu konať a dohodnúť sa s lekármi na prijateľných podmienkach.



Strana upozornila na hrozbu výpovedí zhruba 2000 lekárov a ohrozenie poskytovania riadnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Parlament podľa nej musí formou uznesenia zaviazať vládu, aby nielen rokovala s odborármi, ale aby na konci dňa aj podpísali memorandum, ktoré bude viesť k riešeniu situácie. Predložené uznesenie má spočívať aj v požiadavkách odborárov.







Poslanci zároveň odsúhlasili, že v piatok budú pokračovať až do úplného prerokovania návrhu. Hlasovať o predloženom uznesení by mali v utorok (15. 11.) o 11.00 h. Po hlasovaní by mali mať polhodinovú prestávku a následne by sa mala začať ďalšia mimoriadna schôdza. Inicioval ju opäť Smer-SD. Odvolávať chce na nej ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Strana mu vyčíta nezvládanie situácie s nelegálnou migráciou.



Lengvarský: Body z uznesenia už sú súčasťou memoranda, ktoré je pripravené

Všetky body z uznesenia predloženého Smerom-SD už sú premietnuté v memorande, ktoré je pripravené. Deklaroval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k situácii v zdravotníctve. Súhlasí s viacerými výhradami opozície i s tým, že situácia nie je dobrá. Pripomenul však, že požiadavky lekárov sa nenaplnili od roku 2011 a nevyhovujúca situácia sa dlhodobo neriešila. Verí v nájdenie riešenia a upokojenie situácie. Na pondelok (14. 11.) avizoval ďalšie rokovanie s Lekárskym odborovým združením (LOZ).



"Plat nie je prvou podmienkou na to, aby tu lekár ostal. Ďalšie podmienky sú možnosť odborného rastu, možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku v súlade s 21. storočím," povedal Lengvarský. Pýta sa, koľko nemocníc sa za posledných 20 rokov postavilo a koľko nových postupov sa zaviedlo do praxe. "Tlak tu mal byť už dávno," vyhlásil s tým, že súčasná situácia je vyústením dlhodobého neriešenia problémov.



Minister spomenul požiadavky lekárskych odborárov z roku 2011, ktoré sa opakujú aj teraz. Kritizoval, že sa za 11 rokov vlastne v týchto otázkach nič nevykonalo. Roky tu podľa neho bol priestor na jasné definovanie financovania zdravotníctva, na kroky smerujúce k udržaniu lekárov i k stabilizácii personálu vo všetkých zdravotníckych povolaniach.



Tvrdí, že rezort zdravotníctva aktuálne urobil všetko, čo mohol a že v memorande pripravenom pre odborárov sú dohodnuté všetky požiadavky a jednotlivé dátumy ich plnenia sú v podstate rovnaké, ako v predloženom uznesení. Ak sa aj uznesenie Smeru-SD neprijme, tvrdí, že jednotlivé kroky z neho sa tak či tak budú realizovať.



Ľuboš Blaha (Smer-SD) reagoval, že situácia je mimoriadne vážna a ak vláda nevie nič urobiť, mala by odísť. Vyhlásil, že koalícia sa nemôže stále vyhovárať na predchádzajúce vlády. Poukázal aj na výhrady odborárov voči pripravenému memorandu. Líder Smeru-SD Robert Fico nevidí u Lengvarského vôľu a presvedčenie niečo urobiť. Apeloval na sociálny zmier medzi vládou a zdravotníkmi. Apeloval na podpísanie memoranda.



Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že súčasná opozícia by sa mala pozrieť do zrkadla. Tvrdí, že za vlád Smeru-SD bol rezort zdravotníctva stredobodom záujmu finančných skupín či oligarchov blízkych strane. Pripomenul viaceré kauzy predchádzajúcich vlád.



V doterajšej diskusii vystúpili niekoľkí opoziční poslanci. Návrh uznesenia, ktorým chce Smer-SD zaviazať vládu na riešenie situácie a podpísanie memoranda s lekárskymi odborármi, predniesol Vladimír Baláž. Na hľadanie riešenia krízovej situácie vyzval predstaviteľov vlády aj Richard Raši (nezaradený).



R. Raši: Situácia v zdravotníctve má len dve riešenia, dohodu alebo obete

Krízová situácia v zdravotníctve má len dve riešenia, dohodu alebo obete. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z Hlasu-SD Richard Raši v diskusii na mimoriadnej schôdzi k zdravotníctvu. Vyzval premiéra Eduarda Heger a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby sa začali situácii venovať a rokovali s lekármi, až dokým sa situácia nevyrieši. Poukázal na jednotlivé požiadavky lekárov a ich možné riešenia.



"Situácia v zdravotníctve má len dve riešenia, dohodu alebo obete. Iné riešenie nie je. Dohoda je podľa mňa to jediné, k čomu nakoniec bude musieť dôjsť, pretože výpoveď 2100 lekárov je absolútne neriešiteľnou situáciou," povedal Raši. Poukázal na štruktúru podaných výpovedí. Skonštatoval, že ak podajú výpovede pracovníci z ARO, môže mať nemocnica aj celý chirurgický a úrazový tím, ale pacienta nezoperujú a v kritickom stave ani nezachránia.



Raši tiež podotkol, že žiaden štát nemá toľko lekárov alebo sestier, aby dokázali kompenzovať takéto krízy a nedokáže nám pomôcť ani žiadne okolitý štát. Preto si myslí, že k dohode medzi vládou a lekárskymi odborármi bude musieť prísť skôr či neskôr, pretože štát nemá páky, aby udržal lekárov na ich pozíciách.



Tvrdí, že štát má dostatok peňazí na dofinancovanie zdravotníctva. Uviedol, že ak by sa do sektoru presunulo z pandemickej rezervy či rezervy vlády na legislatívne zmeny 400 až 440 miliónov eur, budeme na úrovni Českej republiky a vyrieši sa prvý problém čisto finančného charakteru. Poukázal aj na požiadavku lekárov zabezpečiť dostatok personálu na jednotlivých oddeleniach. "Chcú len, aby tam bolo minimum potrebných ľudí," podotkol. Ani ďalšie požiadavky lekárov podľa neho nie sú nesplniteľné. Spomenul napríklad navýšenie počtu medikov, pričom však kritizoval spôsob, akým to oznámil a chce urobiť minister financií.



Do diskusie sa v pléne NR SR zatiaľ zapájali len opoziční poslanci. Členovia koalícia na nich doteraz nereagovali. Písomne prihlásený je po Rašim už len Milan Mazurek (nezaradený). Následne sa budú môcť poslanci prihlásiť aj ústne. V sále je prítomný aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



V. Baláž: Musíme v každom prípade zabrániť výpovediam lekárov

Musíme v každom prípade zabrániť výpovediam lekárov, situáciu nemožno nechať na poslednú chvíľu, keď lekári po ukončení výpovednej lehoty odídu zo zdravotníckych zariadení. Vyhlásil to opozičný poslanec Vladimír Baláž (Smer-SD) v úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k situácii v zdravotníctve. Apeloval na poslancov i vládu, aby hľadali spôsoby napravenia situácie v zdravotníctve a nehazardovali so životmi ľudí. Hovorí o vážnej kríze zdravotníctva.



"Hlasy odborárov nie sú vypočuté, dostali sme sa do situácie, keď nás čaká posledná možnosť vyrokovať niektoré z podmienok, ktoré Lekárske odborové združenie dalo pred vládu, pred parlament a pred politikov na Slovensku. Treba žiadať od každej strany v tejto situácii, aby otvorila srdia a mysle a našla spoločné riešenie," apeloval Baláž.



Situácia zároveň podľa neho dáva priestor, aby sa hľadalo viac peňazí pre zdravotníctvo. Apeluje na jeho riadne vybavenie. Poukázal aj na potrebu stabilizácie zdravotníctva. Upozornil tiež na odchod zdravotných sestier a hrozbu kolapsu viacerých programov v zdravotníctve. "Systém prestane fungovať z toho dôvodu, že je závislý na službách a príslužbách týchto ľudí," podotkol.



Baláž pripomenul dlhodobé problémy zdravotníctva na Slovensku, ktoré vyplávali na povrch vo veľkej miere počas pandémie nového koronavírusu. Poukázal aj na viaceré a dlhodobé požiadavky zdravotníkov, nielen personálne, ale aj materiálno-technické. Poslancom priblížil požiadavky odborárov, ktoré sú obsiahnuté aj v uznesení predloženom Smerom-SD.