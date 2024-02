Poslanci otvorili rokovanie diskusiou o znížení poplatkov v doprave

Bratislava 22. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili 14. rokovací deň aktuálnej 9. schôdze diskusiou o opätovnom znížení správnych poplatkov v oblasti dopravy, ktoré sa zvyšujú v tomto roku v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Návrh novely zákona o správnych poplatkoch predložil do Národnej rady (NR) SR opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).



Poplatok súvisiaci s evidenčným číslom vozidla (EČV) aj ďalšie poplatky v oblasti dopravy by tak mohli od júna klesnúť na pôvodnú úroveň, teda na úroveň pred účinnosťou novely zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. lex konsolidácia).



Následne majú poslanci v programe ďalšie návrhy, ktoré predložil Viskupič a jeho kolegovia z SaS. Ide o návrh novely Zákonníka práce či zákona o dani z príjmov. Vo štvrtok popoludní čaká zákonodarcov tradičná Hodina otázok na členov vlády.