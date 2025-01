Poslanci parlamentu z bezpečnostných dôvodov nenavštívia Ukrajinu

Bratislava 13. januára (TASR) - Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR odložila z bezpečnostných dôvodov plánovanú cestu na Ukrajinu. Urobila tak na základe oficiálneho stanoviska ukrajinskej strany. TASR o tom v pondelok informoval PR manažér skupiny poslancov Marek Bezák.



"Na tejto ceste do Kyjeva sme chceli jasne prezentovať náš záujem, aby bola Ukrajina bezpečným a stabilným susedom. Aj toto zrušenie cesty z bezpečnostných dôvodov je dôkazom, že situácia u našich susedov má ďaleko od ideálneho stavu," vyhlásil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD).



Bezák ozrejmil, že člen ukrajinského parlamentu poslancom poslal list, v ktorom vysvetlil, že bezpečnostná situácia v krajine sa v posledných dňoch zhoršila a slovenským poslancom by nevedeli garantovať ich bezpečnosť. Cieľom návštevy bolo podľa neho vyslanie signálu v čase paralelnej návštevy v Moskve, že poslancom stále záleží na zachovaní jednoznačnej prozápadnej orientácie Slovenska.



Do Kyjeva mal predseda výboru Ferenčák a poslanci Hlasu-SD Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš spoločne s poslankyňou Beátou Jurík (PS) vycestovať podľa webu národnej rady v utorok (14. 1.).