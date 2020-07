Poslanci pokračujú v diskusii o potratoch

Bratislava 10. júla (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (nezaradený) otvoril štvrtý rokovací deň deviatej schôdze parlamentu. Poslanci pokračujú v diskusii k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov. Písomne prihlásených do diskusie k návrhu z dielne OĽaNO je ešte niekoľko poslancov.



Richard Vašečka (OĽaNO) ako jeden z predkladateľov tvrdí, že ich návrh nezakazuje a nemoralizuje, ale ponúka riešenia. Podotkol, že na Slovensku doteraz platí zastaraný komunistický a barbarský zákon, ktorý umožňuje "zabíjať deti na požiadanie". Dodal, že sloboda neznamená možnosť vyberať si zlé. "Potrat nie je riešenie, potrat nie je slobodná voľba. Potrat je zlá voľba, pretože nerešpektuje právo na život," uviedol. Dodal, že v minulosti sa aj liberáli zhodli na tom, že potrat je zlý.



Považuje za dobré odrádzať ľudí od interrupcie a dať im dostatok informácií, aby sa vedeli rozhodnúť. Zákon podľa neho hovorí o tom, že sú aj iné možnosti a ponúka pomoc najmä v komplikovaných situáciách. Označil ho za motiváciu a prevenciu. "Aby si ľudia vybrali život a nie smrť dieťaťa. Chceme, aby sa o potratoch prestalo zavádzať, preto chceme aj lepšie štatistické údaje," uviedol s tým, že sa často hovorí o tom, že dôvodom interrupcií je chudoba.



Andrej Stančík (OĽaNO) skonštatoval, že debata by mohla byť citlivejšia. Súhlasí s Vašečkom, že liberáli aj konzervatívci netvrdia, že potrat je dobrý. Nesúhlasí však s tým, čo Vašečka hovoril o slobode. Podľa neho nie je fundamentom slobody vybrať si len medzi dobrým a zlým. Myslí si, že potrat by mal ostať rozhodnutím ženy a mala by ju v tom podporovať aj legislatíva.



Ján Podmanický (nezaradený) považuje za problém pri takýchto zákonoch aj argumenty, že ich presadzujú a bojujú za ne len muži. Podmanický podotkol, že aj muž má právo o tom hovoriť, pretože aj on je rodič.



A. Andrejuvová: Náš návrh ženám nič nezakazuje, nesúdi, ale pomáha



Novela zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne OĽaNO, ktorá upravuje oblasť potratov, ponúka matkám v ohrození konkrétnu finančnú pomoc. V diskusii k novele v pléne to uviedla poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO). Poukázala na to, že týmto návrhom sa ženám nič nezakazuje, nesúdi ich, ale pomáha.



"Pomôcť žene v ťažkej situácii môže, a podľa mňa dokonca musí, každý. Žena v ťažkej situácii proste nemá zostať sama," uviedla Andrejuvová v pléne s tým, že by malo byť dôležité umožniť ženám, aby sa mohli pozrieť na celú situáciu z rôznych strán, aby mali priestor a informácie.



Ubezpečila tiež poslancov, že návrh nesmeruje k obmedzeniu reklamy na antikoncepciu. Apelovala na mužov, aby neboli ľahostajní. "Obávam sa, že v mnohých prípadoch už jeden muž – teda otec nenarodeného dieťaťa – nechal ženu v štichu," dodala.



Andrejuvová uviedla, že návrhom poslanci nezasahujú do slobodného rozhodovania ženy. Jej stranícka kolegyňa Katarína Hatráková reagovala na výhrady niektorých poslancov, že návrh hnutia limituje právo ženy slobodne sa rozhodnúť podstúpiť potrat. "Z pohľadu práva je táto žena naozaj slobodná a rozhoduje sa slobodne, psychologicky však máme pred sebou ženu, ktorá ak zistí, že je neplánovane tehotná, v prvom rade sa vyplavia emócie, strach, smútok, napätie, úzkosť, bolesť, obavy. Žena prežíva vinu, hanbu, frustráciu, šok. A toto je kokteil emócií, ktoré ovplyvňujú to vyššie rozhodovanie sa, teda vnímanie osobnej slobody. To je psychologický fakt, to nie je ani konzervatívne, ani liberálne," uviedla s tým, že možno by stačilo sa obuť do topánok takej ženy, definovať si v prvom rade pojmy. "A potom by sme sa možno vedeli ľahšie zamyslieť nad tým, či naozaj hovoríme o slobodnom rozhodnutí ženy," uzavrela.