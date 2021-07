Poslanci pokračujú v diskusii o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach

Bratislava 24. júla (TASR) – Poslanci Národnej rady SR pokračujú v diskusii o novele zákona, ktorá by mala umožniť zohľadňovať očkovanie pri zavádzaní opatrení.



Predseda parlamentu Boris Kollár však prerušil na pol hodiny rokovanie. Požiadal poslancov o súhlas, aby mohol ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) vystriedať iný člen vlády, pretože ho potrebovali na inom rokovaní. Opozícia s tým však nesúhlasila, a tak Kollár vyhlásil prestávku.



Do diskusie k vládnej novele je prihlásených ešte desať poslancov ústne. Podľa rokovacieho poriadku je dĺžka ich rečníckeho času desať minút. Poslanci môžu na každého rečníka reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať maximálne dve minúty.



O novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj o ďalšom vládnom návrhu rokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Po ich prerokovaní by mali hlasovať o tom, či ich posunú do druhého čítania.