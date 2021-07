Poslanci pokračujú v rokovaní o využívaní COVID preukazov

Bratislava 24. júla (TASR) – Poslanci Národnej rady SR pokračujú v rokovaní 35. schôdze. Druhý deň sa venujú vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.



Do diskusie je prihlásených ešte niekoľko zákonodarcov písomne, následne bude možnosť prihlásiť sa ústne. Na programe majú aj pár ďalších bodov.



Pred budovou parlamentu naďalej protestuje pár desiatok nespokojných ľudí, na mieste je aj polícia. Protestujúci namietajú vládne opatrenia, očkovanie aj spomínanú vládnu novelu. V piatok dopoludnia dav nespokojných ľudí zablokoval vchod do parlamentu. Až neskôr ich vytlačili ťažkoodenci.



Po skončení 35. schôdze by sa malo začať ďalšie mimoriadne rokovanie, na ktorom má minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Schôdzu inicioval Smer-SD. Otázne je, či ju koalícia podporí a či bude plénum uznášaniaschopné.