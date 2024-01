Poslanci pokračujú v schôdzi, rokujú o návrhu zrušiť ÚŠP

Bratislava 8. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od pondelka rána v 6. schôdzi NR SR. Vrátili sa k novele Trestného zákona, ktorá predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Rokovanie začínajú diskusiou k návrhu vlády, aby sa o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy sa písomne prihlásilo 58 poslancov.



Po odsúhlasení skráteného konania by mali poslanci rokovať o novele v prvom a následne aj v druhom čítaní. Nasledovať by mal návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ďalšie rokovanie o tejto novele v prvom a druhom čítaní. Na programe schôdze je ešte viac ako 20 bodov, medzi nimi aj poslanecké návrhy zákonov.