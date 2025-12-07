< sekcia Slovensko
NRSR: Poslanci pokračujú v schôdzi už tretí týždeň, zídu sa v pondelok
Poslancov stále čakajú opozičné návrhy na odvolanie ministrov i návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, ktorý bol predložený ešte v januári.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po víkendovej prestávke zídu na rokovaní opäť už v pondelok (8. 12.). Od 9.00 h budú pokračovať v 43. schôdzi. Rokujú už tretí týždeň. Na stole majú stále návrh zákona, ktorým sa má Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) zmeniť na nový úrad. Rokovali o ňom už v uplynulých dvoch týždňoch. V pondelok od 14.00 h majú poslanci preberať reformu financovania sociálnych služieb, ktorá je v druhom čítaní a rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Takmer celé dva uplynulé rokovacie týždne sa parlament venoval návrhu vlády zmeniť ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Do diskusie sa hlásili najmä opoziční poslanci. Zákon už prešiel do druhého čítania. Do rozpravy stále ostáva prihlásených písomne viacero poslancov.
Na programe poslednej riadnej schôdze roka 2025 ostáva stále približne 150 bodov. Okrem štandardných návrhov sú to aj zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini, napríklad novelu zákona o hazarde. Parlament má na stole aj vládnu novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Poslanci zatiaľ rokovali len o tom, či návrh budú preberať v skrátenom legislatívnom konaní.
Parlament by sa mal vrátiť aj k novele zákona o Environmentálnom fonde. Na predošlej schôdzi si schválili, že o nej budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. NR SR má prebrať aj vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách. Rokovať sa o ňom malo ešte v júni.
Poslancov stále čakajú opozičné návrhy na odvolanie ministrov i návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, ktorý bol predložený ešte v januári. Opozícia chce odvolať ministrov Matúša Šutaja Eštoka, Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) či ministerku Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Najnovšie pribudol i návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa (nezávislý). Návrhy na odvolanie by sa mali prerokovať 10. decembra.
