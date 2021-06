Poslanci prijali uznesenie k správe EP o reprodukčnom zdraví a právach

Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme rodina.



Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov. "Preto považuje návrh správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien za nerešpektujúci princíp subsidiarity a prekračujúci kompetencie Európskeho parlamentu," uviedli poslanci.



Národná rada SR má tiež uistiť EP, ako aj parlamenty členských štátov, že Slovensko považuje prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, ako aj dodržiavanie ľudských práv za svoju prioritu "a bude aj naďalej aktívne hľadať spôsoby na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva a služby pre ohrozené skupiny obyvateľov, akými sú napríklad ženy, ktoré sú často obeťami domáceho násilia, rodiny žijúce na hranici chudoby alebo ľudia, ktorým chýba prístup ku kvalitnej, funkčnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti".



Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) má zaslať toto uznesenie Európskemu parlamentu a parlamentom členských krajín EÚ.



Poslanci za SaS sa pri hlasovaní zdržali alebo boli proti. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) to vysvetlila tým, že text uznesenia obsahuje aj pasáže, s ktorými sa dá len ťažko nesúhlasiť. Časť o tom, že slovenský parlament pripomína, že otázky zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov, nie je podľa poslankyne problémová. Súhlasiť sa podľa nej dá aj s tým, že NR SR uisťuje EP i krajiny EÚ, že SR považuje prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako aj dodržiavanie ľudských práv, za svoju prioritu a bude hľadať spôsoby na zlepšenie situácie.



V uznesení sa tiež píše, že parlament považuje návrh správy EP za nerešpektujúci princíp subsidiarity. S tým Bittó Cigániková nesúhlasí, pretože návrh správy podľa nej nič neprikazuje, len poukazuje na niektoré problémy. Vyhlásila, že SaS je hlasom liberálov v parlamente, no strana nemá "červené oči" a každý návrh si "poctivo študuje" a je konštruktívna.



V máji prijal EP na úrovni Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) návrh správy, z ktorej vyplýva, že členské krajiny EÚ by mali zabezpečiť univerzálny prístup svojich občanov k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Europoslanci zdôraznili, že niektoré členské štáty EÚ ešte stále majú reštriktívne zákony zakazujúce potraty s výnimkou presne definovaných okolností.