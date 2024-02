Poslanci riešili novelu Trestného zákona, zídu sa opäť v utorok

Bratislava 2. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok popoludní ukončili tretí rokovací deň 9. schôdze. Opäť mu dominovala diskusia o novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. Vystupovali najmä poslanci opozície, ktorí predložili rozsiahle pozmeňujúce návrhy. Do poslaneckých lavíc sa vrátia opäť v utorok (6. 2.), keď majú od rána pokračovať v diskusii o vládnej novele.



Juraj Krúpa (SaS) pripomenul, že tento návrh zákona sa napokon vládnej koalícii vráti. "Keď to vojde do platnosti, organizované skupiny sa rozbehnú a začnú zneužívať zákon. Kriminalita bude stúpať a bude sa týkať všetkých občanov vrátane voličov koaličných strán," vyhlásil v diskusii v pléne NR SR. Pripomenul, že voliči koalície očakávali sociálne opatrenia a lacnejšie potraviny. Viacerí poslanci opozície v rozprave upozornili na nebezpečenstvo, ktoré prináša zníženie trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy. Krúpa označil novelu za "dekriminalizáciu kriminality" na Slovensku.